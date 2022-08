Pokemon Cronache di Arceus: lo speciale animato di Leggende Pokemon Arceus è realtà

Nella cornice dei Campionati Mondiali Pokemon 2022 di Londra The Pokemon Company proietterà lo speciale animato Pokemon Cronache di Arceus, un'esperienza interattiva che ci riporterà nella Sinnoh di Leggende Pokemon Arceus per farci vivere una nuova, emozionante avventura.

L'ultimo speciale animato del colosso videoludico giapponese si focalizzerà sulle gesta compiute da Ash, Pikachu e dai loro amici nel corso dell'avventura vissuta esplorando le regioni selvagge di Sinnoh.

Ad accompagnare l'annuncio del nuovo progetto multimediale di The Pokemon Company troviamo il teaser trailer e la sinossi ufficiale di Pokemon Cronache di Arceus, con tante anticipazioni sulle sorprese previste da questo mini-film animato basato sull'odissea interattiva vissuta su Nintendo Switch dai giocatori di Leggende Pokemon Arceus:

"Una visita a Sinnoh si trasforma in un'avventura ad alto rischio quando Ash, Pikachu, Goh e Lucinda uniscono le forze con un potente Pokémon per affrontare una minaccia incombente! Dopo aver ricevuto un messaggio enigmatico dal Pokémon misterioso Arceus, Ash, Goh e Lucinda si ricongiungono a una vecchia conoscenza, Brock, per dirigersi al Monte Corona a indagare. Qui trovano Heatran fuori controllo e i comandanti del Team Galassia, decisi a trovare il loro leader scomparso aprendo un varco tra le dimensioni. Con un terzetto di Pokémon leggendari e la Campionessa della Lega di Sinnoh, Camilla, dalla loro parte, i nostri eroi possono contare su un grande aiuto, e ne avranno bisogno di parecchio, se vogliono salvare Sinnoh!"

La versione in lingua inglese di Pokemon Cronache di Arceus verrà proiettata il 19 agosto durante i Campionati Mondiali Pokemon 2022 di Londra.