Pokemon Day 2020: Mewtwo Corazzato torna in Pokemon GO

Giusto in tempo per il Pokemon Day 2020 (in programma il 27 febbraio) Mewtwo Corazzato torna nel mondo di Pokemon GO. Questa particolare versione del celebre Pokemon ha fatto la sua comparsa la scorsa estate ma solo per un periodo estremamente limitato, adesso arriva una nuova occasione per aggiungerlo al Pokedex.

Armored Mewtwo sarà disponibile in Pokemon GO dalle 22:00 (ora italiana) di martedì 25 febbraio e fino alla stessa ora del 2 marzo, il Pokemon avrà in dotazione la mossa speciale Psicobotta, per catturarlo è consigliabile mettere in piedi almeno una squadra di sei allenatori. Non è chiaro se Mewtwo Corazzato verrà reso disponibile in versione Cromatica (Shiny) per il momento non ci sono notizie in tal senso.

Ricordiamo che Niantic Labs ha cancellato due eventi Pokemon GO della settimana del 24 febbraio per motivi non meglio specificato, il Pokemon Day in ogni caso si terrà regolarmente nelle date indicate. Per il Pokemon Day del 27 febbraio Game Freak annuncerà un Pokemon misterioso che dovrebbe essere presto aggiunto a Pokemon Spada e Scudo, non sappiamo quanto questo reveal possa influenzare Pokemon GO nell'immediato, lo scopriremo nelle prossime settimane.