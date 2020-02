Pokemon Day 2020: Pokemon Clone in GO, cancellati alcuni eventi per il Coronavirus

Oggi si festeggia il Pokemon Day 2020: il 27 febbraio del lontano 1996 Pokemon Rosso e Verde uscivano in Giappone dando vita ad un fenomeno di costume che nel giro di pochissimi anni avrebbe invaso il mondo intero.

Due le novità legate alla giornata odierna, la prima riguarda l'arrivo dei Pokemon Clone in Pokemon GO mentre la seconda è relativa alla cancellazione di alcuni eventi a tema Pokemon in Giappone a causa dell'emergenza globale Coronavirus.

Pokemon Clone in Pokemon GO

Ricordate i Pokémon clone? Bene, alcuni stanno per arrivare su Pokémon GO! Per festeggiare l'uscita di Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution su Netflix per il Pokémon Day, alcuni Pokémon clone, tra cui Venusaur, Charizard e Blastoise, compariranno nei raid da quattro stelle. Non dimenticate di usare l'hashtag #GOsnapshot durante l'evento: un Pikachu clone potrebbe finire nelle vostre foto e potreste riuscire a catturarlo!

Pokemon Eventi Cancellati

The Pokemon Company ha annunciato che alcuni eventi organizzati in Giappone nei Pokemon Center e Pokemon Store per festeggiare il Pokemon Day sono stati cancellati. Tra questi segnaliamo:

Pokemon Bingo Party

Pokemon Mascot Meet-and-Greet

Commemorative Mascot Meet-and-Greet (Pokemon Center Tokyo)

1 Year Anniversary Mascot Meet-and-Greet (Pokemon Center Kyoto)

Workshop Pokemon

Non è chiaro se i prossimi tornei del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon previsti in Asia verranno cancellati o rinviati, sembra che la compagnia stia riflettendo anche su questa possibilità, al momento però nessun annuncio è arrivato in merito.