Pokémon Day 2022, incetta di annunci e sorprese: ecco il programma

Mentre festeggia le oltre 2 milioni di copie vendute per Leggende Pokémon: Arceus in Giappone, il team di The Pokémon Company si prepara a celebrare una importante ricorrenza.

Come ogni anno, infatti, il mese di febbraio celebra l'esordio dei primi capitoli di una saga videoludica destinata a diventare leggendaria. Con i primi Pocket Monster arrivati su Game Boy il 27 febbraio di ormai diversi decenni fa, anche quest'anno è tempo di festeggiare il Pokémon Day 2022. E per l'occasione, gli autori delle creature Game Freak hanno deciso di fare le cose in grande, organizzando una intera settimana di festeggiamenti, con tanto di annunci e speciali sorprese per gli appassionati di Pokémon di tutto il mondo.

Di seguito, vi riportiamo il calendario completo dell'evento speciale, con i giochi protagonisti di ogni giornata:

Lunedì 21 febbraio: Pokémon Masters EX ;

; Martedì 22 febbraio: Pokémon Spada e Pokémon Scudo ;

; Mercoledì 23 febbraio: Pokémon Café Mix ;

; Giovedì 24 febbraio: Pokémon Unite ;

; Venerdì 25 febbraio: P25 Music ;

; Sabato 26 febbraio: Pokémon GO ;

; Domenica 27 febbraio: Pokémon Day;

In attesa di scoprire cosa ha in serbo The Pokémon Company per i PokéFan, ricordiamo che non sono da escludere nemmeno novità extra-videoludiche, con ad esempio possibili annunci legati a un sequel di Pokémon Detective Pikachu o nuove serie e lungometraggi animati.