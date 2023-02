Pokemon Day 2023: in arrivo un evento speciale con tante sorprese, ecco data e ora

Le celebrazioni per il Pokemon Day 2023 iniziate nei giorni scorsi da The Pokemon Company con una campagna social che ha coinvolto la community culmineranno nell'evento speciale che verrà organizzato in occasione, appunto, della ricorrenza più attesa dagli appassionati di Pikachu e compagni.

Nella data in cui si festeggia l'anniversario di uscita dei primi videogiochi Pokemon, gli Allenatori di tutto il mondo avranno modo di aprire una finestra sul futuro dell'IP e riavvolgere il nastro dei ricordi assistendo a un evento speciale approntato da The Pokemon Company per il Pokemon Day 2023.

Il video speciale "Pokemon Presents" sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 15:00 italiane di lunedì 27 febbraio sul canale YouTube ufficiale di Pokemon. Lo spettacolo durerà all'incirca venti minuti e, per stessa ammissione di The Pokemon Company, "sarà carico di novità dal mondo dei Pokemon, con i fan che avranno la possibilità di partecipare alla conversazione online utilizzando l'hashtag #PokemonDay".



Cosa avrà mai in serbo The Pokemon Company per gli appassionati della serie? In attesa di scoprirlo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Pokemon Scarlatto e Violetto, l'ultima avventura a mondo aperto sviluppata da Game Freak e disponibile dal novembre scorso in esclusiva su Nintendo Switch.