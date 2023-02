Pokemon Day 2023: al via le celebrazioni con la campagna social 'Pokemon Insieme'

Fervono i preparativi per il Pokemon Day 2023: con la campagna social 'Pokemon Insieme', i vertici di The Pokemon Company si rivolgono a tutti gli Allenatori che attendono con impazienza di festeggiare questo importante evento insieme ai tanti appassionati della serie nintendiana.

A partire da oggi, mercoledì 15 febbraio, i fan di tutto il mondo sono invitati a pubblicare sulle piattaforme social più popolari delle foto e delle clip che mostrino il proprio amore per il franchise di Pokemon, condividendo in questo modo i ricordi preferiti che legano gli Allenatori ai propri videogiochi Pokemon più amati.

Il video promozionale che accompagna il lancio della campagna Pokemon Insieme descrive le attività da svolgere per unirsi ai festeggiamenti per il Pokemon Day 2023, il cui lancio è atteso per l'ormai non troppo lontano 27 febbraio. I post taggati sui social utilizzando l'hashtag #PokemonInsieme avranno la possibilità di essere aggregati in un mosaico nello stile dell'iconica Poké Ball che sarà svelato il giorno del Pokémon Day.



I canali social media ufficiali di Pokemon Italia, inoltre, ospiteranno i contenuti relativi alla compagna #PokemonInsieme, ispirando gli Allenatori a inviare e condividere le proprie storie per mostrare cosa significhi Pokémon per i patiti della serie. Per vedere il mosaico di Poké Ball, i fan possono visitare l'hub online lanciato oggi su Pokemon.it/Insieme.