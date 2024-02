Pokemon Day 2024: un esercito di Poké Ball 'viventi' sta per invadere Scarlatto e Violetto

Mentre cresce l'attesa della community per il Pokemon Presents del 27 febbraio, The Pokemon Company svela tutte le iniziative legate ai festeggiamenti per il Pokemon Day 2024.

Il nuovo evento dedicato a tutti gli Allenatori e Allenatrici di Pokemon sarà preceduto dalla comparsa di Pokemon che assomiglieranno a Poké Ball nella regione di Paldea di Pokemon Scarlatto e Violetto.

Da venerdì 23 a martedì 27 febbraio, in tutta la regione open world di Paldea appariranno focolai di Voltorb e Foongus: gli Allenatori più fortunati potrebbero persino incontrare un Pokémon misterioso che assomiglia a una Poké Ball che non può essere incontrato normalmente. L'evento assumerà quindi i contorni di una vera e propria Comparsa Massiccia, un fenomeno che prevede la comparsa di molte specie di Pokemon in un unico luogo.

Durante gli eventi di comparsa massiccia a tempo limitato, alcuni Pokémon hanno una maggiore probabilità di apparire: maggiori dettagli sui Pokemon protagonisti di questa comparsa massiccia saranno disponibili consultando il Pokeportale nel gioco per tutta la durata di questa nuova fase ingame.

Nel novero delle iniziative degli organizzatori del Pokemon Day 2024 troviamo anche l'arrivo di Miraidon sull'Isola di Heos di Pokemon Unite.