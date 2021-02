Pokémon Day, 25 anni di storia: quali sono stati i primi giochi della serie?

Sotto l'egida di Nintendo, sono ormai trascorsi venticinque anni dalla pubblicazione dei primi giochi della serie Pokémon, esorditi in quel del Giappone nell'ormai lontano 1996.

In quell'anno, il Sol Levante veniva letteralmente travolto dall'universo videoludico creato dagli sviluppatori di Game Freak. Sull'indimenticabile Game Boy, approdavano nello specifico Pokémon Rosso e Pokémon Verde, primi giochi ufficiali della serie Pokémon. Pubblicati in coppia, con ogni versione dotata di alcune creature esclusive, i titoli invitano il pubblico a cimentarsi nell'esplorazione della Regione di Kanto, al fianco di uno starter a scelta tra Squirtle, Charmender e Bulbasaur. I primi Allenatori di Pokémon iniziarono così ad appassionarsi alla ricerca e alla cattura delle creature, con l'obiettivo di completare il primo Pokédex della storia.



Il successo di Pokémon Verde e Pokémon Rosso fu tale da spingere Game Freak a ripubblicare i due giochi in una terza edizione migliorata, ribattezzata Pokémon Blu. Proprio quest'ultima divenne poi la base per l'esportazione della saga al di fuori dei confini del mercato nipponico. Tra 1998 e 1999, l'avventura attraverso la Regione di Kanto raggiungeva anche i videogiocatori nordamericani ed europei, con la coppia di titoli costituita da Pokémon Rosso e Pokémon Blu.



Nel frattempo, anche la serie anime dedicata a Pokémon stata riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. Nintendo e Game Freak decisero così di proporre, nei medesimi anni, anche un'ultima versione dei due giochi: Pokémon Giallo. Quest'ultimo costituiva una edizione leggermente modificata di Pokémon Rosso e Pokémon Blu, in cui i giocatori avviavano la propria avventura in compagnia di un esemplare di Pikachu. Così come l'Ash Ketchum del cartone animato, anche i giocatori poterono così essere affiancati dal Pokémon di tipo Elettro, ancora oggi vera e propria mascotte del brand.



Con questi giochi per Game Boy prendeva il via un'avventura che proprio quest'oggi celebra i 25 anni di storia dei Pokémon. In occasione di questa importante ricorrenza, Game Freak ha annunciato due nuovi giochi della serie in arrivo su Nintendo Switch. Da una parte troviamo Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, remake di Pokémon Perla e Pokémon Diamante, mentre dall'altra è giunto l'annuncio di una nuova avventura completamente inedita, open-world e ambientata nel Giappone feudale. Per tutti i dettagli su questo promettente progetto, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Leggende Pokémon: Arceus.