Pokemon Detective Pikachu 2 annunciato per Nintendo Switch

Continuano ad arrivare novità dal mondo Pokemon: Spada e Scudo non sono gli unici due giochi della serie in arrivo su Nintendo Switch, The Pokemon Company ha infatti annunciato un nuovo titolo della serie Detective Pikachu.

Purtroppo non ci sono dettagli in merito, ilè attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch negli studi di Creatures, Inc. e questo è tutto quello che sappiamo su questo nuovo progetto dedicato al Pokemon più famoso e amato del mondo."L'uscita del film Pokemon Detective Pikachu ha acceso l'interesse dei fan per il noto Pokémon investigatore. Creatures, Inc. ha in programma di sviluppare un nuovo titolo della serie di videogiochi Detective Pikachu per Nintendo Switch."

Il film omonimo (su Everyeye.it trovate la recensione di Pokemon Detective Pikachu) ha riscosso un notevole successo al botteghino internazionale e The Pokemon Company vuole continuare a realizzare prodotti d'intrattenimento incentrati sul personaggio di Pikachu, come dimostra l'annuncio di oggi.

Oltre a Pokemon Detective Pikachu 2, durante la conferenza di questa notte sono stati annunciati anche Pokemon Masters, Sleep e Home, in arrivo su iOS, Android e Nintendo Switch.