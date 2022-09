Pokémon Detective Pikachu 2 sta per arrivare? Indizi da un curriculum

Era il 2019 quando Pokémon Detective Pikachu 2 venne annunciato per Nintendo Switch, seguito di Detective Pikachu pubblicato su Nintendo 3DS nel 2018 e dal quale è stato poi tratto l'omonimo film cinematografico l'anno successivo. Da allora, però, del nuovo episodio si sono perse le tracce.

Si è solo saputo che Creatures Inc. aveva assunto nuovo personale per lo sviluppo di Detective Pikachu 2, ma subito dopo c'è stato un totale silenzio radio sul gioco prodotto da Nintendo, che sembra sparito nel nulla. Almeno fino ad ora: stando infatti al curriculum di Jonathan Murphy, Senior Game Programmer presso Creatures Inc., negli ultimi anni l'autore ha lavorato ad un progetto non annunciato e, appunto a Detective Pikachu 2, specificando in quest'ultimo caso che la sua uscita sarebbe vicina.

Non ci sono dettagli in più e non è chiaro quando il gioco dovrebbe essere pubblicato su Switch. Nintendo non ha fornito alcun dettaglio sullo status dei lavori ed il titolo non è nemmeno apparso durante il Nintendo Direct di settembre 2022, incentrato sulle uscite previste per gli ultimi mesi di quest'anno e per la prima metà del 2023.

Se il curriculum di Murphy non mente è probabile che la nuova avventura dell'iconico Pokémon elettrico possa arrivare già nei prossimi mesi: attendiamo quindi conferme ufficiali da parte di Nintendo o di Creatures Inc.