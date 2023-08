Pokemon Detective Pikachu 2 Il Ritorno: alla scoperta del gameplay nel nuovo video

In coincidenza dell'evento Pokemon Presents dell'8 agosto, i vertici di The Pokemon Company hanno riaperto una finestra sulla dimensione investigativa del già annunciato Detective Pikachu 2 Il Ritorno per darci in pasto delle scene di gameplay inedite.

La nuova avventura investigativa a tema Pokemon rimarrà nel solco tracciato dal capitolo originario per dare modo a tutti gli appassionati della serie di cimentarsi in una ricca serie di sfide ed enigmi da risolvere in compagnia, e con l'aiuto, di quel mattacchione di Pikachu.

Insieme alla mascotte più iconica dell'universo dei Pokemon, i giocatori potranno completare tante attività e venire a capo di numerosi misteri, non prima però di raccogliere le prove per risolvere i casi affidati a Pikachu e al suo intrepido collaboratore.

"Ryme City è un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia. In questa movimentata città vive un rude e sfrontato (ma sorprendentemente adorabile) Pikachu che ama il caffè e si autodefinisce 'un grande detective'.

Questo Pikachu collabora col suo compagno, un giovane chiamato Tim Goodman, per risolvere una serie di incidenti misteriosi che si stanno verificando in città."

La commercializzazione di Detective Pikachu 2 Il Ritorno è prevista per il 6 ottobre di quest'anno, naturalmente in esclusiva su Nintendo Switch. Date un'occhiata al video gameplay che trovate in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto a tinte investigative.