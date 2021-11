Pokémon Diamante Lucente: come catturare Entei, Raikou e Suicune

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili esclusivamente su Nintendo Switch, e ci riportano nella regione di Sinnoh. In questa versione della quarta generazione di Pokémon è possibile catturare numerosi mostri leggendari, tra cui Entei, Raikou e Suicune, nativi di Jotho: ecco come farli propri.

Anzitutto è importante specificare che i tre mostri unici sono disponibili unicamente in Pokémon Diamante Lucente. Come per tutti i Pokémon Leggendari appartenenti a passate generazioni, per avere una chance di catturarli dovrete dirigervi al Parco Rosa Rugosa, accessibile dopo aver battuto la Lega Pokémon.

Acquistate quindi le Lastre Scoperta (per saperne di più, ecco la guida alle Lastre Leggendarie in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente) al negozio dell'edificio ed entrate nel dungeon per catturare Regice, Regirock e Registeel. Una volta presi tornate al banchetto, dove questa volta verrà messa a disposizione la Lastra Jotho: compratela tre volte e tornate nel Parco; raggiungete infine la Stanza Jotho e iniziate il combattimento. Ricordate di prepararvi adeguatamente prima di cominciare la lotta, vi troverete infatti davanti a tre Pokémon decisamente temibili.

A proposito dei remake appena usciti, se siete in cerca di altri suggerimenti, fate un salto alla nostra guida ai fossili di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.