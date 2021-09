Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente insieme a 99.98 euro da GameStop

Con il preordine di Pokemon Diamante e Perla Remake da GameStop ottieni 7 Poke Ball ma l'azienda ha pensato anche ad una nuova promozione per chiunque voglia acquistare i due giochi insieme in un unico pacchetto.

Dal 27 settembre al 3 novembre potete prenotare Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente a 99.98 euro, prezzo riferito ovviamente al pacchetto che include entrambi i giochi, sicuramente un bel risparmio se pensiamo che uno solo dei due titoli viene venduto a 60,98 euro. La promozione è valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili nei singoli punti vendita GameStop o sul sito, effettuando il preordine riceverete anche in questo caso 7 Poke Ball diverse da usare in-game.

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente riportano in vita questi due classici giochi della serie Pokemon usciti originariamente su Nintendo DS nel 2006 e ora in procinto di arrivare su Nintendo Switch da novembre con l'obiettivo di conquistare non solo coloro che hanno giocato con gli originali ma anche una nuova generazione di fan dei Pokemon.



Lo sapevate? Da GameStop Nintendo Switch Oled è in preordine a 89.98 euro, prezzo valido portando indietro una console Nintendo Switch usata con due giochi. Un bel risparmio rispetto al prezzo di listino fissato a 349,98 euro.