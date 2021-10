Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: analogie e differenze con gli originali

Attraverso le ultime anteprime di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, dalla stampa internazionale sono giunti nuovi chiarimenti sulle differenze e sulle analogie delle prossime avventure per Nintendo Switch rispetto ai titoli originari.

La redazione di Polygon, ad esempio, ha potuto approfondire diversi aspetti dell'esperienza ludica, contenutistica e grafica che ci attende sulla console ibrida di Nintendo, fornendo molti spunti di riflessione sul lavoro svolto da ILCA nell'attualizzare il gameplay e il comparto tecnico dei primigeni Pokemon Diamante e Perla.

Nella prova di 40 minuti con l'edizione Lucente e Splendente dei due iconici capitoli di Pokemon, i giornalisti di Polygon hanno infatti notato l'impegno profuso da ILCA nel riproporre il medesimo layout degli scenari e molti degli oggetti presenti nei giochi originari, come la Route 208 e il bizzarro smartwatch Pokétch dotato di app contapassi e programmi per lasciare note servendosi del touchscreen.

Il grosso del lavoro compiuto dagli sviluppatori giapponesi, a detta di Polygon, ha però riguardato la "qualità di vita" del gameplay: in quest'ottica rientra l'aggiunta della funzione di salvataggio automatico o l'abbandono del sistema che prevedeva l'utilizzo di mosse nascoste dei Pokemon (come Surf, Cut o Rock Smash) per volare o cavalcare sull'acqua.

Di particolare interesse è poi il cambiamento apportato nel menù di battaglia, con l'introduzione di un elenco di attacchi che fornirà all'utente delle indicazioni sull'efficacia delle mosse in base al tipo di Pokemon schierato e di nemico da affrontare. Ci saranno infine delle modifiche sostanziali che coinvolgeranno l'area speciale di Diamante e Perla, ovvero i Sotterranei: nei giochi originali, gli Allenatori in erba potevano estrarre oggetti e servirsene per decorare una base segreta, mentre nei remake verrà mantenuta l'attività di estrazione mineraria ma assisteremo alla sostituzione del sistema di decorazione della base con una "stanza speciale" dove poter combattere e catturare Pokemon mentre si è impegnati a esplorarne i tunnel.

Per ulteriori novità sulle prossime avventure di The Pokemon Company in uscita il 19 novembre su Nintendo Switch, vi rimandiamo al nostro speciale su Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente.