Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in arrivo: il nuovo trailer prepara ai remake

Un nuovo viaggio nella regione di Sinnoh di Pokémon Diamante e Pokémon Perla attende sia i veterani sia i nuovi appassionati delle creature Game Freak, grazie ai due remake realizzati dal team di ILCA.

A circa quindici anni di distanza dall'originario debutto, la coppia di titoli per Nintendo DS è infatti ormai pronta a tornare in azione in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Le due produzioni, in arrivo questa settimana in esclusiva su Nintendo Switch, proporranno una versione rivisitata della regione di Sinnoh, dominata come sempre dalla cima dell'iconico Monte Corona.

Con un comparto artistico che ha sposato uno stile chibi e diverse modifiche in termini di gameplay, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente tornano ora a mostrarsi al pubblico in prossimità del lancio. Nintendo e The Pokémon Company hanno infatti pubblicato una ricca panoramica video dedicata alle dure produzioni. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il nuovo trailer dedicato ai remake approfondisce tutti gli aspetti essenziali dei due giochi, dalla trama al combat system, passando per i Pokémon disponibili e le caratteristiche della regione di Sinnoh.



Tra i nuovi giochi in uscita questa settimana, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibile su Nintendo Switch a partire da venerdì 19 novembre.