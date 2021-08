Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente avrà una patch per sbloccare alcuni contenuti

Il sito ufficiale di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente riporta in calce una nota dove viene specificato come potrebbe essere necessario installare una patch per poter usufruire di alcuni contenuti del gioco.

"Per poter usufruire di alcuni contenuti, potrebbe essere richiesta l'installazione dell'aggiornamento distribuito in seguito alla data d'uscita. Il gioco online richiede una connessione a Internet. È necessario registrare e collegare un account Nintendo e accettare l'Accordo per l’account Nintendo e la Policy sulla Privacy. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Il gioco online richiede un abbonamento a pagamento."

Non è chiaro quali saranno questi contenuti sbloccabili con l'installazione dell'aggiornamento post lancio, non è escluso che Game Freak abbia in programma una day one patch che vada ad aggiungere alcuni contenuti ma questa è solamente una speculazione e come tale vi invitiamo a considerarla.

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente saranno disponibili dal 19 novembre su Nintendo Switch, il 5 novembre arriverà invece la Nintendo Switch Lite Palkia e Dialga Edition, una console limited edition di colore grigio metallizzato con dettagli in oro e argento che riprende lo stile ed i colori utilizzati per l'edizione speciale del Nintendo DS lanciata nel 2006 insieme a Pokemon Diamante e Perla.