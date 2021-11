Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: si può catturare Deoxys?

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, remake dei due titoli originali della serie Nintendo, sono finalmente disponibili su Nintendo Switch, dove possono essere acquistati separatamente oppure in un'unica versione che li comprende entrambi.

Un gran numero di appassionati e nuovi giocatori hanno quindi cominciato la loro avventura attraverso la regione di Sinnoh per diventare i migliori allenatori e catturare tutti i Pokémon disponibili. Per raggiungere questo obiettivo è tuttavia necessario ottenere anche alcune creature mitiche e speciali - solitamente indicate con il nome di Pokémon Leggendari - le quali non provengono però interamente dagli originali Diamante e Perla e sono in parte ereditate da altri capitoli o altre generazioni della serie.

Per questo motivo in molti si sono chiesti se, all’interno di Pokémon Diamante Lucente o Perla Splendente, fosse possibile trovare ed ottenere in qualche modo Deoxys, un Pokémon leggendario di tipo Psico comparso per la prima volta nella terza generazione della serie, e in grado di assumere ben quattro forme diverse che modificano le sue caratteristiche e le sue abilità: Normale, Attacco, Difesa e Velocità. Purtroppo, al momento non esiste alcun modo per incontrare o catturare Deoxys nei remake di Diamante e Perla, ma sarà probabilmente possibile trasferirlo dalla piattaforma di Pokémon Home tramite una connessione internet al servizio nel corso del 2022.

Lo stesso destino è purtroppo stato riservato anche ad altri Pokémon leggendari molto amati dai videogiocatori della serie: ad esempio, Celebi non può essere catturato in Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente. Sulle pagine di Everyeye potete invece trovare la lista completa di tutti i Pokémon Leggendari di Pokémon Diamante e Perla Remake.