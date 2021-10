Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: si combatte nel nuovo spot italiano

A ormai breve distanza dalla pubblicazione dei due remake, si intensifica la distribuzione di materiale inedito per le esclusive Nintendo Switch. Dopo la pubblicazione di un nuovo gameplay trailer per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente , è ora tempo di un ulteriore video dedicato.

I team di casa Game Freak e Nintendo Italia hanno infatti pubblicato un nuovo spot italiano dedicato ai due rifacimenti ambientati nella regione di Sinnoh. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il breve video invita gli aspiranti Maestri di Pokémon ad affrontare un nuovo viaggio alle pendici del Monte Corona, attraverso una regione ridefinita da un processo di aggiornamento e rifacimento grafico e tecnico. Conservando i contenuti dei titoli originali, Pokémon Diamante e Pokémon Perla, esorditi al tempo della console portatile Nintendo DS, sono dunque ormai pronti a tornare in azione sui lidi di Nintendo Switch.

L'appuntamento con Allenatori e Allenatrici è alle porte, con la data di lancio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente fissata al prossimo 19 novembre 2021. In vista del Day One dei due remake targati The Pokémon Company, potete compiere un viaggio nostalgico sulle nostre pagine, grazie al ricco speciale dedicato a Pokémon Diamante e Pokémon Perla firmato da Giulia Martino.