Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come sono stati accolti dalla critica?

Con l'uscita su Nintendo Switch di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente fissata per il 19 novembre 2021, cominciano ad arrivare i primi verdetti sui remake di Diamante e Perla, i giochi che hanno dato il via alla quarta generazione Pokémon su Nintendo DS a cavallo tra il 2006 ed il 2007.

In attesa della nostra recensione (potete ingannare l'attesa leggendo il nostro speciale su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente), nel momento in cui scriviamo sul noto Metacritic sono già state riportate 26 recensioni per la versione Diamante Lucente e 25 per Perla Splendente. Per ora, però, le valutazioni non sembrano essere particolarmente stellari, quantomeno non come ci si aspetterebbe da un brand storico come quello di Nintendo e Game Freak (che però non ha sviluppato i nuovi remake, affidati ad ILCA). Entrambe le edizioni hanno attualmente una media di 77, inferiore ai risultati registrati nel 2019 da Pokémon Spada e Scudo (80).

Di fronte a valutazioni d'eccellenza pari a 9 come quelle assegnate da God is a Geek e TheSixthAxis, ci sono anche valutazioni di sufficienza come il 6 di Nintendo Life e Metro GameCentral. Nel mezzo una nutrita serie di voti che viaggiano tra il 7 e l'8, in attesa di ulteriori verdetti che possano influenzare ulteriormente la media.

Ricordiamo che la prima patch di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente porterà con sé diverse novità e funzioni aggiuntive, tra cui il Parco Rosa Rugosa che offre la possibilità di catturare Pokémon Leggendari delle prime generazioni.