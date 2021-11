Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come catturare Lugia e Ho-Oh

Dopo una lunga attesa, i fan della quarta generazione della serie Pokémon possono finalmente mettere le mani sui remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, pubblicati su Nintendo Switch con i nomi di Diamante Lucente e Perla Splendente.

Tra le tante novità che i nuovi giocatori e i veterani della serie potranno trovare nella regione di Sinnoh, tirata a lucido per l'occasione, figurano anche alcuni pokémon leggendari provenienti da altri titoli e altre generazioni della serie, e che originariamente non facevano parte delle versioni Diamante e Perla. In particolare, è questo il caso di Lugia e Ho-Oh, due pokémon leggendari introdotti per la prima volta nella seconda generazione della serie e molto amati dagli appassionati: Ho-Oh e Lugia possono essere ottenuti rispettivamente in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, seguendo specifiche procedure per raggiungere delle località segrete.

Come sbloccare i Pokémon leggendari

la prima cosa da fare sarà completare la storia principale del gioco sconfiggendo il campione chiamato Cynthia, dopodiché dovrete completare il PokéDex della regione di Sinnoh osservando tutti i 150 pokémon base

a questo punto il Professor Rowan vi consegnerà la versione estesa del PokéDex e sbloccherete la possibilità di accedere al Parco Rosa Rugosa, raggiungibile procedendo lungo il Percorso 219, 220 e 221

all'interno del parco si trovano una serie di Basi, ciascuna delle quali permette di affrontare un pokémon leggendario abbinando la Piastra corretta: ogni piastra può essere ottenuta recuperando una serie di altre piastre (seguendo un ordine specifico) e scambiandole al negozio del parco

Come catturare Lugia

per acquistare gli oggetti chiave necessari allo scopo avrete per prima cosa bisogno di una valuta speciale che può essere ottenuta solamente esplorando i Grandi Sotterranei, accessibili usando l'Esplorokit, e scavando le pareti del dungeon con il vostro piccone

una volta ottenute abbastanza risorse tornate al negozio del Parco Rosa Rugosa e acquistate 3 piastre della Scoperta, in modo da poter catturare Regice, Regirock e Registeel

acquistate 3 piastre di Kanto per catturate Articuno, Zapdos e Moltres

acquistate 2 piastre dell'Anima per catturare Latios e Latias

per catturare Latios e Latias a questo punto potrete acquistare la piastra della Tempesta, la quale vi permetterà di sbloccare e catturare Lugia all’interno della Base della Tempesta

Come catturare Ho-Oh

acquistate 3 piastre della Scoperta, in modo da poter catturare Regice, Regirock e Registeel

acquistate 3 piastre di Johto per catturate Suicune, Raikou e Entei

acquistate 2 piastre dell'Anima per catturare Latios e Latias

per catturare Latios e Latias a questo punto potrete acquistare la piastra dell’Arcobaleno, la quale vi permetterà di sbloccare e catturare Ho-Oh all’interno della Base dell’Arcobaleno

Prima di poter sbloccare la possibilità di catturare Lugia e Ho-Oh dovrete però completare una serie di passaggi obbligatori, validi sia con Pokémon Diamante Lucente sia con Perla Splendente:La prima cosa da sapere riguardo Lugia è che: tutti coloro che giocano su Pokémon Diamante Lucente potranno quindi ottenerlo solo tramite un trasferimento. Per sbloccare la possibilità di catturare Lugia, dovrete recuperare ben 8 piastre prima di poter ottenere la Piastra da inserire nella Base corretta:Similmente a quanto detto per Lugia, ma viceversa,: tutti coloro che giocano su Pokémon Perla Splendente potranno quindi ottenerlo solo tramite un trasferimento. Anche per sbloccare la possibilità di catturare Ho-Oh dovrete recuperare 8 piastre prima di poter ottenere l’ultima Piastra:

A questo punto potrete vantare all'interno della vostra collezione Lugia o Ho-Oh (a seconda della versione del gioco che avete scelto di acquistare), e per ottenere anche l'altro pokémon leggendario dovrete ricorrere necessariamente al trasferimento, lo stesso procedimento che vi permetterà probabilmente di ottenere Celebi e Deoxys in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.