Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere Duskull e le sue evoluzioni

I remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente mettono a disposizione dei giocatori 493 mostri diversi, alcuni dei quali più rari di altri e ottenibili soltanto in modi specifici. Ecco come fare vostra la linea evolutiva di Duskull nelle due riedizioni uscite per Nintendo Switch.

Gli allenatori interessati al Pokémon di tipo Spettro devono aver già ottenuto l’Esplorokit, senza il quale sarebbe impossibile visitare il sottosuolo di Sinnoh. Il modo più semplice di trovare Duskull è infatti accedere ai Grandi Sotterranei partendo da Evopoli, per poi spostarsi verso est fino a raggiungere la caverna segnata in viola sulla mappa. Ricordiamo che nel caso non doveste trovare il Pokémon che state cercando, basterà ricaricare più volte la zona fino a vederlo apparire. A quel punto, per evolversi in Dusclops, il Pokémon dovrà accumulare esperienza fino al livello 37.



Per quanto riguarda Dusknoir, lo stadio finale di questa linea evolutiva introdotta in terza generazione, può essere ottenuto solamente scambiando un esemplare di Dusclops (a tal proposito, ecco come effettuare scambi in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente) mentre ha con sé lo strumento Terrorpanno. L’oggetto in questione – raggiungibile grazie a un Pokémon in grado di usare Taglio – si trova all’interno della Zona Lotta e, più precisamente, lungo il Percorso 229.

A proposito di Pokémon rari, ecco come ottenere Larvitar in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche uno speciale dedicato all’endgame di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.