Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere Larvitar e le sue evoluzioni

Vuoi per le statistiche degne di un Leggendario, vuoi per l’essere ispirato al mitico Godzilla, Tyranitar è sempre stato uno dei Pokémon più amati tra quelli introdotti nella seconda generazione. Anche in Diamante Lucente e Perla Splendente è possibile averne uno. Ecco come ottenere la sua linea evolutiva.

Larvitar

La prima cosa da sottolineare è che Larvitar rientra fra i mostri esclusivi di Pokémon Diamante Lucente. A tutti i possessori della versione Perla Splendente, ricordiamo che è possibile riceverlo solamente scambiandolo con altri giocatori. A tal proposito, ecco una guida che spiega come effettuare scambi in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Dovute premesse a parte, Larvitar può essere trovato sia sul Percorso 207 (con un tasso di spawn del 12%) sia nei Grandi Sotterranei, a patto però di aver già ottenuto il Pokédex Nazionale e il Poké Radar. Dopo aver incontrato i 150 Pokémon di Sinnoh e aver fatto visita al professor Rowan, avrete tutto l’occorrente per poter fare vostro Larvitar.

Pupitar

Proprio come la sua precedente forma, anche Pupitar può essere trovato all’interno dei Grandi Sotterranei, utilizzando il cosiddetto Esplorokit di fronte alla Lega Pokémon. Una volta percorsi quei cunicoli in direzione est, dovreste trovare la creatura tipo Roccia/Terra che cercate. Nelle caverne in questione, infatti, è possibile incontrare esemplari di Larvitar e Pupitar che superano il livello 60. Vi ricordiamo che, nel caso in cui i vostri bersagli non dovessero apparire, sarà sufficiente ricaricare più volte l’area di gioco.

Tyranitar

Se è vero che i Larvitar si trasformano in Pupitar superato il livello 30, è altrettanto certo che per ottenere un Tyranitar occorre allenarli fino al 55. Tenendo però conto degli squilibri di gioco che caratterizzano i Grandi Sotterranei, messi in luce anche nella nostra recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, tale scopo richiederà l’ equivalente di una sola Caramella Rara: fatela mangiare al vostro Pupitar e avrete così in squadra uno dei Pokémon più potenti del gioco senza dover passare tempo ad ottenere i punti esperienza necessari per salire di livello a suon di combattimenti.