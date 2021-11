Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere Manaphy e Phione

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, remake dei due capitoli originali Diamante e Perla, hanno debuttato su Nintendo Switch e sono pronti a riportare i giocatori nella regione di Sinnoh per sconfiggere i Superquattro e collezionare tutte le creature del Pokédex.

Proprio a questo proposito, esistono due Pokémon mitici estremamente rari, e che possono essere ottenuti solamente tramite la precisa procedura illustrata nei prossimi paragrafi: stiamo parlando di Manaphy e di Phione, due Pokémon che potrete aggiungere alla vostra collezione solamente facendo schiudere il relativo uovo. Prima di proseguire, vi ricordiamo che entrambe le creature possono essere ottenute sia all’interno di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

Come ottenere l’uovo di Manaphy

Per ricevere l’uovo di Manaphy dovrete utilizzare la funzione Regalo Misterioso integrata nel gioco, e selezionare l’opzione Ottieni tramite internet (per farlo dovrete collegare la vostra Nintendo Switch ad una connessione Internet, ma non è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online) . In questo modo vi verrà fornito gratuitamente e con effetto immediato l’uovo di Manaphy, che voi potrete poi raccogliere in un qualsiasi Poké Mart. Tenendo l’uovo all’interno della vostra squadra per un po’ di tempo alla fine si schiuderà, e potrete finalmente aggiungere Manaphy alla vostra collezione di Pokémon.

Come ottenere l’uovo di Phione

Dopo aver fatto schiudere con successo l’uovo di Manaphy potrete dedicarvi alla procedura per ottenere l’uovo di Phione: tutto quello che dovrete fare sarà lasciare il vostro Manaphy e un Ditto qualsiasi nella Pensione Pokémon di Flemminia. Tornando alla pensione dopo alcune ore di gioco troverete ad aspettarvi, oltre ai due Pokémon che avete lasciato lì in precedenza, anche l’uovo di Phione, che esattamente come l’uovo di Manaphy si schiuderà se lo porterete per un po’ di tempo all’interno della vostra squadra.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che quelli descritti sono gli unici modi con i quali potrete ottenere Manaphy e Phione, e che il termine ultimo per riscattare gratuitamente l’uovo di Manaphy tramite la funzionalità del Regalo Misterioso scade il 21 febbraio 2022. Dunque, nel caso in cui non vogliate farvi scappare queste due creature speciali, vi suggeriamo di non perdere tempo.

