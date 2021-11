Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere Porygon e le sue evoluzioni

Tra i 493 mostri presenti all’interno di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ve ne sono alcuni particolarmente difficili da trovare. Uno di questi è senz’altro Porygon, che nei remake per Nintendo Switch può essere catturato solamente dopo aver concluso il gioco e ricevuto il Pokédex Nazionale.

Una volta battuti i Superquattro e aver fatto visita al Professor Rowan, i giocatori possono accedere al Giardino Trofeo lungo il Percorso 212, un luogo ove è possibile incontrare Pokémon rari normalmente introvabili nel resto di Sinnoh. Interagendo ogni giorno con l’NPC che si trova lì, il signor Granlotto, vedrete aggiungersi nuovi Pokémon alla fauna che abita quell’oasi. Porygon è uno di questi, ma per vederlo evolvere non basterà aumentarne il livello. Ecco come ottenere entrambe le evoluzioni del primo Pokémon artificiale mai creato in laboratorio.

Porygon2 : è necessario scambiare Porygon mentre ha con sé lo strumento Upgrade , che può essere trovato a Evopoli o acquistato nel Giardino Lotta.

: è necessario scambiare Porygon mentre ha con sé lo strumento , che può essere trovato a Evopoli o acquistato nel Giardino Lotta. Porygon-Z: è necessario scambiare Porygon2 mentre ha con sé lo strumento Dubbiodisco, che può essere trovato sul Percorso 225 o acquistato nel Giardino Lotta.

A tal proposito, ecco una guida che spiega come effettuare scambi in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un modo per duplicare mostri e strumenti in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.