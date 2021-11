Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come si scambiano i Pokémon?

Com’è scritto nella nostra recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i due remake disponibili per Nintendo Switch hanno svecchiato meccaniche appartenenti al passato, rimanendo fedeli alle opere originali. Il metodo per effettuare scambi in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ne è un chiaro esempio.

Con l’arrivo della sesta generazione inaugurata da X e Y, barattare Pokémon con altri giocatori divenne immediato, ma all’epoca di Diamante e Perla le cose erano un po’ diverse. Per interfacciarsi con altri allenatori, infatti, bisognava prima di tutto visitare un Centro Pokémon, proprio come accade in queste riedizioni. Ecco le indicazioni da seguire per effettuare scambi in questi remake.



Raggiunto il Centro Medico più vicino, imboccate le scale al suo interno per salire fino alla Sala Locale o scendere verso la Sala Globale, a seconda che vogliate connettervi a qualcuno che avete a fianco o sfruttare le funzioni di rete della vostra Switch. Nel secondo caso, vi ricordiamo che serve essere iscritti a Nintendo Switch Online. A quel punto, indipendentemente dal piano scelto e parlando con l’infermiera centrale, potrete impostare un codice utile a collegare fra loro gli utenti che condivideranno le stesse cifre.

