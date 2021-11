Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come si rinominano i Pokémon?

Come vuole la lunga tradizione della serie, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente offrono la chance di affibbiare un soprannome ai mostri appena catturati, così da creare un legame ancora più personale tra gli allenatori e la loro squadra. Ecco come cambiare appellativo ai vostri Pokémon mentre giocate i due remake già disponibili per Nintendo Switch.

A svolgere questa funzione è l’NPC noto a tutti come il Giudice Onomastico, che nel caso di Diamante Lucente e Perla Splendente può essere incontrato nel condominio di Evopoli, ovvero l’enorme edificio alla destra del Pokémon-Market. Dopo aver commentato il soprannome di un Pokémon a vostra scelta, il signore in blu vi domanderà se avete intenzione di cambiarlo. A quel punto non dovrete far altro che accettare la proposta e digitare un nuovo nomignolo per il vostro amico. A scanso di equivoci, vi ricordiamo che non c’è modo di cambiare soprannome ai Pokémon ottenuti tramite scambio.

