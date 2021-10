Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il condivisore EXP attivo sin dall'inizio

Continuano ad emergere analogie e differenze di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente con gli originali: rispetto ai titoli per Nintendo DS anche il condivisore esperienza è stato modificato, in un modo che potrebbe non incontrare i favori di tutti gli appassionati della serie.

Stando a quanto segnalato su Twitter dal portale Serebii, il condivisore EXP nei remake di Diamante e Perla sarà infatti attivo in maniera permanente e già dall'inizio dell'avventura. Ciò significa che tutti i Pokémon presenti nella nostra squadra al termine di ogni combattimento riceveranno la stessa quantità di esperienza per progredire molto più velocemente di livello e, qualora lo prevedano, evolversi in tempi più rapidi rispetto a quanto era necessario attendere in passato. Una feature tra l'altro già presente in Pokémon Spada e Scudo, che assegnava le stesse quantità di EXP a tutti i nostri mostriciattoli tascabili senza la possibilità di poterla disattivare.

La condivisione dell'esperienza guadagnata in combattimento è una meccanica in realtà esistente sin dalle origini del brand con Pokémon Rosso e Blu. Se all'epoca però il condivisore EXP era uno strumento da attivare oppure da assegnare a uno specifico Pokémon (come accadeva in Oro e Argento) per velocizzarne la crescita, e che si riceveva soltanto nelle fasi avanzate di gioco, nei titoli della serie visti negli ultimi anni questo elemento è divenuto sempre più efficace e ottenibile già nelle prime ore della partita. Una decisione, quella di Game Freak, che ha creato una spaccatura tra gli appassionati, tra chi ha accolto di buon grado la novità e chi invece ritiene che semplifichi fortemente la progressione.

Cosa ne pensate di questo cambiamento implementato anche in Diamante Lucente e Perla Splendente? Nel frattempo si inizia già a parlare della nona generazione di Pokémon.