Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: conosciamo gli Starter e i Leggendari

Dopo i numerosi rumor dei giorni scorsi, durante il Pokémon Presents di oggi pomeriggio, Nintendo ha finalmente annunciato Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, riedizioni dei due giochi per Nintendo DS che nel 2006 hanno presentato per la prima volta al mondo la quarta generazione delle famose creature.

Nel riproporre i due videogiochi per Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha scelto la strada della fedeltà, preservando le proporzioni delle città e dei percorsi, cosicché gli allenatori di lunga data potranno sentirsi immediatamente a casa. Ritorneranno anche le meccaniche semplici e intuitive degli originali, con l'aggiunta di tante nuove animazioni in combattimento. Ciò significa che anche nel 2021 i giocatori saranno chiamati a scegliere fra tre differenti Pokémon Starter, ossia Turtwig, Chimchar e Piplup, e che durante le loro avventura avranno l'opportunità di incontrare i Pokémon Leggendari Dialga e Palka in base alla versione scelta.

Pokémon Starter

Turtwig

"Il guscio di Turtwig, fatto di terra, diventa ancora più duro quando il Pokémon beve. Questo Pokémon vive sulle rive dei laghi e le sue foglie appassiscono se ha sete".

Categoria: Pokémon Fogliolina

Altezza: 0,4 m

Peso: 10,2 kg

Tipo: Erba

Abilità: Erbaiuto

Chimchar

"Chimchar scala agilmente pareti rocciose e va a vivere sulle cime dei monti. La fiamma sulla sua coda, alimentata dai gas della pancia, non si spegne neppure quando piove".

Categoria: Pokémon Scimpanzé

Altezza: 0,5 m

Peso: 6,2 kg

Tipo: Fuoco

Abilità: Aiutofuoco

Piplup

"Piplup è molto orgoglioso e odia accettare cibo dalla gente. Abile nuotatore, quando caccia può rimanere sott'acqua per più di 10 minuti grazie alle fitte piume che lo proteggono dal freddo".

Categoria: Pokémon Pinguino

Altezza: 0,4 m

Peso: 5,2 kg

Tipo: Acqua

Abilità: Acquaiuto

Pokémon Leggendari

Dialga (esclusivo di Pokémon Diamante Lucente)

"Dialga viene descritto nei miti della regione di Sinnoh come un'antica divinità e ha il potere di controllare il tempo. Si dice che la sua nascita sia all'origine dello scorrere del tempo".

Categoria: Pokémon Tempo

Altezza: 5,4 m

Peso: 683,0 kg

Tipo: Acciaio/Drago

Abilità: Pressione

Palkia (esclusivo di Pokémon Perla Splendente)

"Nella mitologia della regione di Sinnoh, Palkia viene rappresentato come una divinità e ha l'abilità di distorcere lo spazio. Si dice che viva in uno squarcio fra dimensioni parallele".

Categoria: Pokémon Spazio

Altezza: 4,2 m

Peso: 336,0 kg

Tipo: Acqua/Drago

Abilità: Pressione

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente verranno lanciati nella seconda metà del 2021 in esclusiva su Nintendo Switch.