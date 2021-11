Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: cosa cambia nei remake?

A distanza di quasi quindici anni dal debutto degli originali, Pokémon Diamante e Pokémon Perla stanno per fare ritorno sul mercato videoludico, grazie agli attesi remake firmati dal team di ILCA.

Tra i nuovi giochi per Nintendo Switch di novembre 2021, spiccano infatti Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, coppia di titoli che darà nuova vita alla regione di Sinnoh. Per l'occasione, The Pokémon Company ha deciso di rinnovare l'esperienza proposta dalle due avventure sotto diversi punti di vista. Quello che balza immediatamente all'occhio, evidentemente, è un completo rinnovamento del comparto grafico, ammodernato rispetto a quanto proposto dagli originali per Nintendo DS. Con una grafica variopinta, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente hanno scelto uno stile artistico di stampo chibi.

Ma le novità introdotte da ILCA non coinvolgono solo il comparto estetico, ma anche il gameplay. Ad esempio, gli Allenatori possono aspettarsi interessanti novità per quanto riguarda l'esplorazione dei Sotterranei di Sinnoh, oltre che per il funzionamento di aree specifiche, come ad esempio il Parco Concordia. Per offrirvi una panoramica chiara di tutte le novità in arrivo con i remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, la Redazione ha realizzato un ricco video dedicato, che potete trovare in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



Di recente, lo ricordiamo, Nintendo ha inoltre presentato ufficialmente il Parco dei Leggendari di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.