Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: cosa sono il PokéCron e i Poffin?

A poco meno di due mesi dal lancio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, Nintendo e The Pokémon Company hanno rivelato nuovi dettagli sui due fedeli remake che riporteranno gli Allenatori nella regione di Sinnoh, dove troveranno ad aspettarli il Professor Rowan, il Team Galassia e i Grandi Sotterranei.

Tanto per cominciare, ci hanno parlato del PokéCron, un utile strumento dotato di svariate applicazioni: Ricerca strumenti, ad esempio, permette di trovare strumenti nascosti, mentre Mosse MN consente ai giocatori di chiamare in aiuto dei Pokémon selvatici perché li assistano utilizzando mosse MN, come Taglio per abbattere gli alberi che intralciano il cammino o Scalaroccia per arrampicarsi sulle pareti rocciose.

I Poffin, invece, sono dei deliziosi dolcetti che possono accrescere le virtù dei Pokémon, come ad esempio la Classe o la Grazia. Facendole aumentare, i giocatori potranno ottenere punteggi più alti nella Valutazione della personalità nel corso delle Super Gare-show. Nei giochi originali, i dolcetti potevano essere cucinati solamente alla Casa del poffin, ma in Diamante Lucente e Perla Splendente potranno essere preparati anche il Parco Concordia.

Cos'è il Parco Concordia? In questo luogo di Cuoripoli gli Allenatori possono rilassarsi con i loro Pokémon, passeggiare con un massimo di sei creature alla volta, e fare foto e video ricordo sistemando l'inquadratura della fotocamera e lo zoom. Per scattare foto basterà premere il pulsante di cattura del Nintendo Switch, mentre per salvare video sarà necessario tener premuto quello stesso pulsante.

Trovate un assaggio di queste novità nel filmato in apertura di notizia. Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili dal 19 novembre 2021 in esclusiva per Nintendo Switch.