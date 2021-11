Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente disponibili: ecco il trailer di lancio

Il giorno è finalmente arrivato: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili su Nintendo Switch, pronti per essere giocati da tutti i grandi fan della serie. Grazie ai remake di Diamante e Perla, i giocatori faranno ritorno nella regione di Sinnoh, pronti per rivivere in una nuova veste le avventure viste su Nintendo DS.

In occasione del debutto dei due giochi, Nintendo ha diffuso il trailer di lancio di Diamante Lucente e Perla Splendente: i primi secondi hanno un sapore totalmente nostalgico, essendo ripresi dalle versioni originali per DS, per poi lasciare spazio alle nuove edizioni per la console ibrida, che si presentano con una veste grafica rinnovata ma dallo stile fedele al passato. Gli appassionati potranno quindi riscoprire tutte le meraviglie di Sinnoh e le sue numerose sfide, nel frattempo che provano a catturare i centinaia di Pokémon presenti nel gioco.

All'avvio del gioco, inoltre, sarà possibile scaricare la prima patch di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che aggiungerà diverse feature come nuovi filmati, funzioni online aggiuntive ed il Parco Rosa Rugosa dove poter catturare i Pokémon Leggendari provenienti dalle prime generazioni. In attesa della nostra recensione, nel frattempo sono arrivati i primi verdetti sui due giochi: come sono stati accolti Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente dalla critica?