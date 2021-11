Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: guida all'affetto dei Pokémon

In Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, come nelle opere originali a cui si rifanno questi remake, esiste una statistica indicativa del livello di affinità che lega i Pokémon a chi li ha catturati. Scopriamo perché è tanto importante, come tenerla sotto controllo e i modi per aumentarla facilmente.

A rendere questo aspetto fondamentale per chi colleziona mostri è il fatto che alcuni Pokémon (Chansey, Roselia e Chimecho, ad esempio) si evolvono soltanto dopo essersi affezionati ai propri allenatori. Partendo da un valore di affetto pari a 70 – che può salire fino a 200 nel caso in cui si usi una Chic Ball – ogni Pokémon catturato può spingersi fino a 220, ovvero la cifra da raggiungere per un’eventuale trasformazione. Per regolare questo fattore, una volta ottenuto il PokéKron, raggiungete il Centro Pokémon di Evopoli e parlate con la signora che si trova di fronte al bancone: sarà lei a donarvi l’App con cui rilevare il tasso di amicizia che vi lega alla vostra squadra, raffigurato da un paio di cuori che vanno riempiti al massimo.



Usare un Pokémon in battaglia, viaggiare in sua compagnia, sfamarlo con le bacche migliori e portarlo in un centro massaggi, sono tutti ottimi modi per farlo affezionare a voi. In chiusura vi lasciamo alla nostra recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una guida per iniziare l'avventura di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.