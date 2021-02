Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: ILCA illustra le novità di gameplay

A margine dell'annuncio di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente su Switch, il team ILCA illustra i contenuti dei Remake e descrive l'approccio adottato per ridare vita a questi iconici episodi della serie di Pokémon sulla console ibrida di Nintendo.

Per pizzicare le corde della nostalgia dei fan, il team diretto da Yuichi Ueda parte dal riassunto delle avventure che dovremo vivere nei panni degli Allenatori che aspirano a diventare Campione o Campionessa della Lega Pokémon.

A detta di ILCA, tutte le attività da svolgere si terranno nella cornice di Sinnoh, la medesima regione che ha fatto da sfondo alle storie originarie di Pokemon Diamante e Perla. In questa sua nuova veste, Sinnoh sarà una terra ancor più ricca di leggende tramandate nel tempo, con tanti luoghi da esplorare all'ombra dell'imponente Monte Corona.

Nel ricreare l'esperienza dei capolavori primigeni, gli autori capitanati da Ueda promettono di riprodurre fedelmente i contenuti dei giochi originari, con città e percorsi preservati nelle loro proporzioni per consentire agli appassionati di compiere un vero e proprio tuffo nei ricordi. Anche sul fronte del gameplay, ILCA non stravolgerà l'impianto ludico dei titoli iniziali e ne riprenderà le meccaniche semplici e intuitive per attualizzarle con tante animazioni inedite delle lotte Pokemon in panoramica ravvicinata.

Al progetto collaboreranno anche i ragazzi di Game Freak con un pool di sviluppatori, programmatori e designer diretto da Junichi Masuda. Il lancio di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente è previsto per fine 2021 rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate un focus sui Starter e Leggendari dei Remake di Pokemon Diamante e Perla.