Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: quali sono i Leggendari?

I remake di Pokémon Diamante e Perla arrivano con alcune interessanti novità in termini di contenuti. In particolare, il il Parco Rosa Rugosa di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente rappresenta una delle migliori aggiunte, in quanto ci darà l'opportunità di catturare Pokémon Leggendari provenienti dal passato della serie.

In totale ci saranno 493 Pokémon ad attendere i giocatori in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ovvero tutti quelli visti nelle prime quattro generazioni del franchise firmato Nintendo, Leggendari compresi. A proposito di quest'ultimi, a seconda della versione acquistata ci saranno mostri diversi da catturare, incontrandoli durante l'avventura principale, nel Parco Rosa Rugosa o prendendo parte ai numerosi eventi che caratterizzano l'intera regione di Sinnoh. Se siete curiosi di scoprire quali sono i Leggendari esclusivi di ciascuna edizione, e quali invece sarà possibile trovare all'interno di entrambe, eccovi l'elenco completo di tutte le creature rare da catturare:

Pokémon Leggendari in Diamante Lucente

Dialga

Raikou

Suicune

Entei

Ho-oh

Pokémon Leggendari in Perla Splendente

Palkia

Articuno

Zapdos

Moltres

Lugia

Pokémon leggendari in entrambe le versioni

Uxie

Mesprit

Azelf

Mew

Jirachi

Heatran

Giratina

Creselia

Regigas

Darkrai

Manaphy

Phione

Shaymin (sia nella sua Forma Terra che in quella Cielo)

Mewtwo

Groudon

Kyogre

Regice

Regirock

Registeel

Arceus

Celebi

Deoxys

Latios

Latias

Rayquaza

