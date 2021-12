Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, numeri record: vendute 6 milioni di copie

Il brand Pokémon è storicamente uno dei più forti in ambito videoludico, con ogni nuova uscita principale capace di registrare grandi risultati in termini commerciali. I remake di Diamante e Perla disponibili su Nintendo Switch non sono stati certo da meno, segnando l'ennesimo successo per il franchise e per Nintendo.

Dal debutto di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente avvenuto lo scorso 19 novembre 2021, le due versioni combinate sono state capaci di vendere in totale 6 milioni di copie in tutto il mondo. L'impatto avuto dai due giochi è stato tale che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno trainato le vendite di Switch OLED in Giappone, e sempre nella terra del Sol Levante nell'arco di una sola settimana sono state piazzate quasi 1.400.000 copie. Numeri da capogiro che dimostrano quanto il brand continui ad essere dominante a distanza di 25 anni dal suo esordio.

Diamante Lucente e Perla Splendente offrono 493 Pokémon diversi da catturare, una grafica aggiornata e una serie di nuovi contenuti come, ad esempio, il Parco Rosa Rugosa dove catturare le creature leggendarie delle passate generazioni. Se volete approfondire le vostre conoscenze e spingervi all'acquisto di una versione del gioco, non perdetevi la nostra recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente così da scoprirne tutti i segreti.