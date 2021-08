Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuove forme per Palkia e Dialga?

Il 18 agosto Game Freak terrà un nuovo evento Pokemon Presents dedicato a Pokemon Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende Pokemon Arceus. Proprio in questa occasione lo studio potrebbe svelare una nuova forma per i Pokemon Leggendari Palkia e Dialga.

A rivelarlo è l'insider francese Kelios (da sempre molto bene informato sulle novità a tema Pokemon) che cita i bonus preorder di un retailer locale, il quale offrirà come extra i due Pokemon Leggendari, tuttavia questi non sono stati mostrati e dunque la cosa sarebbe sospetta secondo il leaker.

Ovviamente si tratta di una speculazione e non ci sono certezze sul fatto che Palkia e Dialga possano ottenere una nuova evoluzione o una nuova forma in Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente. C'è chi ipotizza una possibile forma Primal per i due Pokemon, così come accaduto per Kyogre e Groudon in Pokemon Rubino Omega e Zaffiro Alpha.

Il nuovo Pokemon Presents andrà in onda il 18 agosto alle 15:00, il team ha confermato che si parlerà dei due remake e di Leggende Pokemon Arceus mentre non dovrebbero esserci annunci legati a nuovi giochi, con Game Freak già impegnata in tre progetti principali da lanciare nel giro di pochi mesi tra il prossimo autunno e gennaio 2022.