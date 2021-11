Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuove funzioni e filmati con la prima patch

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono attesi su Nintendo Switch per il 19 novembre 2021 e al lancio godranno subito della prima, corposa patch dal peso di 3GB, che aggiungerà diversi contenuti in più ai remake dei giochi di quarta generazione Pokémon.

Tante sono le novità che verranno introdotte con l'aggiornamento, come le feature online, filmati aggiuntivi, contenuti per il post-game e molto altro ancora. Tra le più rilevante va indubbiamente segnalato il parco dei Leggendari di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, il Parco Rosa Rugosa, che sarà disponibile una volta entrati per la prima volta nella Sala d'Onore al termine dell'avventura principale. L'update aggiungerà inoltre una nuova sequenza introduttiva all'avvio del gioco, oltre a un filmato di epilogo una volta entrati nella Sala d'Onore. Per quanto riguarda le funzioni di interattività online, invece, verrà abilitato il Dono Misterioso e l'accesso alla Sala Contatto, ai Grandi Sotterranei ed alle Super Gare-show.

Per quanto riguarda invece i futuri aggiornamenti per i due giochi, verrà aumentato il numero massimo di giocatori che potranno accedere contemporaneamente alla Sala Contatto (al lancio limitato a soli due utenti) ed utilizzare varie funzioni quali ad esempio scambiare Pokémon o farli lottare, oltre ai 'Saluti' e le 'Decoraball'. Infine, tra le prossime novità, anche la possibilità di fare scambi attraverso la SPG di Giubilopoli, oltre a combattere con altri giocatori tramite il Colosseo presente nei Centri Pokémon.

In attesa della loro uscita vi rimandiamo a tutte le novità di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.