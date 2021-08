Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: quali saranno i Pokémon esclusivi?

Come da tradizione in casa Pokémon, anche i rifacimenti di Pokémon Diamante e Pokémon Perla proporranno una lista di creature esclusive, che potranno essere catturate solamente in uno dei due titoli.

Al momento, The Pokémon Company non ha ancora offerto moltissimi dettagli su quella che sarà la composizione del nuovo Pokédex della regione di Sinnoh. Quest'ultimo potrebbe dunque includere alcuni Pocket Monster aggiuntivi rispetto a quanto visto nei giochi originali. Per ora, possiamo se non altro affermare che Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente riproporranno almeno le differenze in termini di roster viste nei titoli per Nintendo DS. Sulla base di queste considerazioni, di seguito trovate un primo elenco delle creature esclusive delle due versioni dell'avventura:

Pokémon esclusivi di Pokémon Diamante Lucente

Cranidos

Rampardos

Stunky

Skuntank

Dialga

Pokémon esclusivi di Pokémon Perla Splendente

Shieldon

Bastiodon

Glameow

Purugly

Palkia

Per conoscere la composizione integrale dei Pokédex sarà probabilmente necessario attendere il debutto dei remake, fissato per il prossimo, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.Restando in ambito Pokémon, ricordiamo che i rifacimenti di Diamante e Perla non saranno le uniche produzioni in arrivo nei prossimi mesi. Game Freak sta infatti lavorando anche ad un capitolo completamente inedito: vi abbiamo descritto tutte le ultime novità in merito nella nostra anteprima di Leggende Pokémon: Arceus