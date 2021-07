Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in preordine su Amazon anche nel Dual Pack

Su Amazon Italia sono preordinabili a 59,99 euro cadauno Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i remake di Pokémon Diamante e Perla in arrivo il 19 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. É disponibile anche uno speciale Dual Pack al prezzo di 119,98 euro che include entrambi i titoli.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente permetteranno ai fan di godersi la storia originale di Pokémon Diamante e Pokémon Perla con nuove meccaniche di gioco. I giochi presentano le stesse meccaniche semplici e intuitive dei videogiochi più recenti della serie Pokémon, ma con in più animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata.

Prenota ora Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente su Amazon per avere la conferma di ricevere il gioco al day one e per godere del prezzo minimo garantito da Amazon che, al momento della spedizione, applicherà il prezzo più basso che questo ha avuto dal momento dell'ordine a quello della spedizione, garantendo quindi un risparmio se il gioco ha subito un abbassamento di prezzo anche momentaneo. In caso cambiaste idea, la cancellazione del preordine è molto semplice e può essere effettuata in autonomia.

Di seguito i link ai preordini:

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo in occasione dell'E3, come per esempio Shin Megami Tensei 5 a 59,99 euro con uscita il 12 novembre, WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.