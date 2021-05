Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente quando escono?

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i remake degli originali Pokémon Diamante e Perla usciti nel 2007 su Nintendo DS. Hanno dato il via alla quarta generazione dei mostri tascabili di Nintendo, introducendo un mondo ancora più grande e più di 100 nuovi Pokémon portando il totale a 493.

Quando escono i remake di Pokémon Diamante e Perla per Nintendo Switch? Quando i due giochi sono stati annunciati non era stata fatta nessuna comunicazione precisa in merito, ma adesso abbiamo finalmente la risposta: Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente escono il 19 novembre 2021 sarà possibile immergersi di nuovo nella regione di Sinnoh aggiornata graficamente per l'occasione del debutto sulla console ibrida della Grande N. Dopo aver scelto il nostro starter tra Turtwig, Pokémon d'erba, Chimchar, Pokémon di fuoco, e Piplup, Pokémon d'acqua, tutto sarà pronto per mettersi all'avventura con l'obiettivo di divenire campioni della Lega Pokémon battendo gli 8 Capipalestra della regione e i relativi Superquattro.



Per riuscire nell'impresa sarà come sempre necessario formare una squadra bilanciata, ben allenata e pronta ad ogni sfida catturando centinaia di mostriciattoli nascosti nell'erba alta. Per scoprire ulteriori dettagli sul progetto, eccovi un video confronto tra i remake e gli originali Pokémon Diamante e Perla. E altre novità ancora non dovrebbero tardare ad arrivare, considerati i rumor su un Pokémon Direct a giugno.