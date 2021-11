Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: questa speedrun dura solo 50 minuti

A quanto pare i giocatori di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno già scovato dei segreti che permettono di completare l'intera avventura a base di mostri tascabili in pochi minuti.

In poco più di una settimana dal debutto dell'esclusiva Nintendo Switch sugli scaffali di tutti i negozi, infatti, uno speedrunner ha pubblicato su YouTube un video che dimostra come sia possibile finire il gioco e giungere ai titoli di coda in meno di un'ora. Nello specifico, la speedrun di Werster ha una durata di 50 minuti e 36 secondi, risultato eccezionale e attualmente imbattuto tra i giocatori che stanno provando a raggiungere un nuovo record per il remake del titolo Game Freak. Sebbene si tratti di un tempo incredibile, non è però da escludere che qualche utente decida di studiare con grande attenzione le mosse dello speedrunner con l'obiettivo di fare addirittura meglio nei prossimi giorni, magari dopo un po' d'allenamento.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e prima di lasciarvi al video della speedrun, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente.

