Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: lo spot giapponese ci riporta a Sinnoh

Si avvicina sempre di più il momento di ritornare nella regione di Sinnoh, con Pokémon Diamante Lucente & Perla Splendente in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 19 novembre 2021. I remake dei giochi di quarta generazione si presenteranno solo aggiornati tecnicamente, ma anche con nuovi contenuti.

Con il lancio sempre più vicino, Nintendo pubblicizza sempre di più i due giochi, diffondendo in Giappone un nuovo trailer di recap sulle loro caratteristiche e un intenso spot tv di una trentina di secondi che riassume al meglio l'essenza dei remake, mostrando in azione numerosi Pokémon e gli spettacolari combattimenti tipici del franchise. Il trailer inedito invece ci offre un assaggio più sostanzioso della regione di Sinnoh, mostrando il nuovo look del mondo di gioco e la fedeltà ai giochi originali in termini di idee e meccaniche. Il tutto affiancato da alcune novità, come la possibilità di vedere chiaramente sulla mappa i Pokémon selvatici e minigiochi inediti.

Tra le aggiunte che hanno invece diviso i fan, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente avranno il condivisore EXP attivo dall'inizio, elemento che quindi faciliterà e velocizzerà di molto la crescita dei nostri mostri tascabili. Aspettando il debutto del gioco sugli scaffali dei negozi fisici e digitali, il nostro speciale su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente riepiloga quanto noto sin qui sul ritorno dei due giochi usciti originariamente su Nintendo DS.