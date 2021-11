Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: svelato il parco dei Leggendari

I remake di Pokémon Diamante e Perla offriranno ai fan un interessante contenuto inedito rispetto alle versioni originali: si tratta del Parco Rosa Rugosa, pensato appositamente come luogo per catturare i Pokémon Leggendari provenienti dalle precedenti generazioni.

Per poter accedere a questa nuova zona bisognerà anzitutto rispettare alcuni requisiti: oltre ad essere entrati nella Sala d'Onore, infatti, bisognerà anche esplorare con attenzione tutta la regione di Sinnoh per rinvenire delle piastre speciali raffiguranti i vari Leggendari inclusi nel gioco, i quali differiranno inoltre a seconda della versione acquistata. Tra le creature che sarà possibile incontrare troviamo alcune tra le più amate quali Articuno, Zapdos e Moltres provenienti dalla prima generazione, e Raikou, Entei e Suicune introdotti nella seconda. E ancora, non mancheranno nemmeno due Pokémon iconici quali Lugia e Ho-Oh.

Inoltre, collegando Diamante Lucente e Perla Splendente agli altri giochi Pokémon presenti su Nintendo Switch si potranno ottenere ulteriori mostriciattoli leggendari. Nello specifico si tratta di Mew (tramite Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee) e Jirachi (attraverso Pokémon Spada e Scudo). Questa funzione sarà disponibile una volta scaricato l'update 1.1.0.

Ricordiamo che, secondo gli ultimi leak, non ci saranno contenuti di Platino in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Lo avete visto invece lo spot giapponese di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente?