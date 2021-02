Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente su Switch svelati durante il Pokémon Presents!

In coincidenza dell'evento Pokémon Presents che ha ripercorso la storia della serie nel suo venticinquesimo anniversario, i vertici di The Pokemon Company hanno svelato ufficialmente i Remake di Pokemon Diamante e Perla per Nintendo Switch.

A occuparsi di questa importante operazione volt ad attualizzare due tra i più amati videogiochi della serie di Pokemon saranno gli sviluppatori di ILCA capitanati da Yuichi Ueda, con la collaborazione di Game Freak (gli autori di Pokemon Spada e Scudo) con un team "di supporto" diretto Junichi Masuda. In Italia, i titoli verranno commercializzati con il nome di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente.

L'annuncio dei Remake di Pokemon Diamante e Perla è stato accompagnato da un filmato che ha mostrato degli spezzoni di gameplay e le scene utilizzate per animare le fasi di combattimento con gli aspiranti Allenatori interpretabili.

Il lancio di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente è previsto nella seconda metà del 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. In attesa di ricevere ulteriori informazioni sulle novità contenutistiche, date un'occhiata al reveal trailer e fateci sapere che cosa ne pensate del lavoro svolto da ILCA per riportare in auge i due storici episodi di Pokemon tra gli utenti della console ibrida della casa di Kyoto.