Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: tutti i tipi di natura, cosa cambia?

Introdotta insieme alla terza generazione di videogiochi Pokémon, la natura determina il modo in cui le statistiche dei vostri partner mutano col livello. Anche Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente presentano questa meccanica, ma cosa cambia da un’indole all’altra?

Sebbene si tratti generalmente di variazioni pari al 10%, l’ottimizzazione che deriva da un buon sfruttamento di tale feature può fare la differenza, specie per chi è interessato al competitivo dei due remake usciti per Nintendo Switch. Ognuna di queste riedizioni conta venticinque nature differenti, cinque delle quali considerate neutre poiché non condizionano alcun valore. Prima di mostrarvele, ricordiamo che la natura di un Pokémon non si limita a influenzarne l’efficacia in battaglia, ma agisce anche sui suoi gusti in fatto di cibo e Poffin.

Allegra

Statistica migliorata : Velocità

: Velocità Statistica peggiorata : Attacco Speciale

: Attacco Speciale Sapore preferito : Dolce

: Dolce Sapore odiato: Secco

Ardente

Statistica migliorata : Attacco Speciale

: Attacco Speciale Statistica peggiorata : Difesa Speciale

: Difesa Speciale Sapore preferito : Secco

: Secco Sapore odiato: Amaro

Ardita (neutrale)

Statistica migliorata : –

: – Statistica peggiorata : –

: – Sapore preferito : –

: – Sapore odiato: –

Audace

Statistica migliorata : Attacco

: Attacco Statistica peggiorata : Velocità

: Velocità Sapore preferito : Pepato

: Pepato Sapore odiato: Dolce

Birbona

Statistica migliorata : Attacco

: Attacco Statistica peggiorata : Difesa Speciale

: Difesa Speciale Sapore preferito : Pepato

: Pepato Sapore odiato: Amaro

Calma

Statistica migliorata : Difesa Speciale

: Difesa Speciale Statistica peggiorata : Attacco

: Attacco Sapore preferito : Amaro

: Amaro Sapore odiato: Pepato

Cauta

Statistica migliorata : Difesa Speciale

: Difesa Speciale Statistica peggiorata : Attacco Speciale

: Attacco Speciale Sapore preferito : Amaro

: Amaro Sapore odiato: Secco

Decisa

Statistica migliorata : Attacco

: Attacco Statistica peggiorata : Attacco Speciale

: Attacco Speciale Sapore preferito : Pepato

: Pepato Sapore odiato: Secco

Docile (neutrale)

Statistica migliorata : –

: – Statistica peggiorata : –

: – Sapore preferito : –

: – Sapore odiato: –

Fiacca

Statistica migliorata : Difesa

: Difesa Statistica peggiorata : Difesa Speciale

: Difesa Speciale Sapore preferito : Aspro

: Aspro Sapore odiato: Amaro

Furba (neutrale)

Statistica migliorata : –

: – Statistica peggiorata : –

: – Sapore preferito : –

: – Sapore odiato: –

Gentile

Statistica migliorata : Difesa Speciale

: Difesa Speciale Statistica peggiorata : Difesa

: Difesa Sapore preferito : Amaro

: Amaro Sapore odiato: Aspro

Ingenua

Statistica migliorata : Velocità

: Velocità Statistica peggiorata : Difesa Speciale

: Difesa Speciale Sapore preferito : Dolce

: Dolce Sapore odiato: Amaro

Lesta

Statistica migliorata : Velocità

: Velocità Statistica peggiorata : Difesa

: Difesa Sapore preferito : Dolce

: Dolce Sapore odiato: Aspro

Mite

Statistica migliorata : Attacco Speciale

: Attacco Speciale Statistica peggiorata : Difesa

: Difesa Sapore preferito : Secco

: Secco Sapore odiato: Aspro

Modesta

Statistica migliorata : Attacco Speciale

: Attacco Speciale Statistica peggiorata : Attacco

: Attacco Sapore preferito : Secco

: Secco Sapore odiato: Pepato

Placida

Statistica migliorata : Difesa

: Difesa Statistica peggiorata : Velocità

: Velocità Sapore preferito : Aspro

: Aspro Sapore odiato: Dolce

Quieta

Statistica migliorata : Attacco Speciale

: Attacco Speciale Statistica peggiorata : Velocità

: Velocità Sapore preferito : Secco

: Secco Sapore odiato: Dolce

Ritrosa (neutrale)

Statistica migliorata : –

: – Statistica peggiorata : –

: – Sapore preferito : –

: – Sapore odiato: –

Scaltra

Statistica migliorata : Difesa

: Difesa Statistica peggiorata : Attacco Speciale

: Attacco Speciale Sapore preferito : Aspro

: Aspro Sapore odiato: Secco

Schiva

Statistica migliorata : Attacco

: Attacco Statistica peggiorata : Difesa

: Difesa Sapore preferito : Pepato

: Pepato Sapore odiato: Aspro

Seria (neutrale)

Statistica migliorata : –

: – Statistica peggiorata : –

: – Sapore preferito : –

: – Sapore odiato: –

Sicura

Statistica migliorata : Difesa

: Difesa Statistica peggiorata : Attacco

: Attacco Sapore preferito : Aspro

: Aspro Sapore odiato: Pepato

Timida

Statistica migliorata : Velocità

: Velocità Statistica peggiorata : Attacco

: Attacco Sapore preferito : Dolce

: Dolce Sapore odiato: Pepato

Vivace

Statistica migliorata : Difesa Speciale

: Difesa Speciale Statistica peggiorata : Velocità

: Velocità Sapore preferito : Amaro

: Amaro Sapore odiato: Dolce

