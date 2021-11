Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il nuovo trailer ci riporta a Sinnoh

In attesa di poter testare con mano le novità dei remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, il team di Nintendo propone alla community di Allenatori un nuovo trailer dedicato ai rifacimenti dei titoli per Nintendo DS.

Il filmato, che trovate direttamente in apertura, offre una sintetica panoramica su ciò che attende i giocatori all'interno della coppia di esclusive per Nintendo Switch. Dai tre starter - Turtwig, Chimchar o Piplup, rispettivamente di tipo Erba, Fuoco e Acqua - ai canonici scontri a turni, passando per personaggi e creature di IV Generazione, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente mirano a dare nuova vita alle produzioni Game Freak esordite ormai quasi quindici anni fa.

Con il debutto dei due remake, sviluppati dal team di ILCA, già autore del servizio Pokémon Home, Allenatori e Allenatrici potranno tornare ad attraversare gli scenari naturali e le città della regione di Sinnoh. Dominata dal profilo del Monte Corona, quest'ultima è attraversata da una massiccia catena montuosa, che divide l'area orientale da quella occidentale. Nuovi aspiranti Maestri di Pokémon e veterani della IV Generazione potranno presto (ri)scoprire il mondo di Sinnoh.

Tra le principali nuove uscite di novembre 2021 per Nintendo Switch, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili a partire dalla giornata di venerdì 19 novembre.