Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente trainano le vendite di Switch OLED in Giappone

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno fatto segnare il secondo miglior debutto di sempre in Giappone per un gioco Switch. Il successo clamoroso dei due remake ha quindi spinto in maniera significativa le vendite della console ibrida, che continua a dominare incontrastata nel Paese del Sol Levante.

Se Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vanno ad occupare inevitabilmente il primo piazzamento della classifica software settimanale giapponese, Mario Party Superstars si conferma in seconda posizione, nel mentre Battlefield 2042 si accontenta dell'ultimo gradino del podio. Di seguito la top 10 dei giochi più venduti in Giappone nel corso dell'ultima settiman:

[NSW] Pokemon Diamente Lucente / Perla Splendente (The Pokemon Company, 11/19/21) – 1,395,642 (New) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 39,797 (329,497) [PS4] Battlefield 2042 (Electronic Arts, 11/19/21) – 25,268 (New) [NSW] Shin Megami Tensei V (Atlus, 11/11/21) – 22,513 (165,760) [PS5] Battlefield 2042 (Electronic Arts, 11/19/21) – 21,637 (New) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 11,822 (2,920,975) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 11,149 (6,945,689) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 10,084 (2,279,676) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,890 (4,142,150) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8,621 (4,506,739)

Il debutto dei rifacimenti di Pokémon Diamante e Perla ha trainato le vendite della famiglia di console Switch, e a beneficiarne è stato in particolar modo il modello OLED, con circa 45.000 unità vendute in più rispetto alla scorsa settimana. Di seguito, la classifica hardware:

Switch OLED Model – 68,796 (377,001) Switch – 60,512 (17,454,460) Switch Lite – 38,470 (4,195,309) PlayStation 5 – 4,134 (988,400) Xbox Series X – 2,203 (69,919) Xbox Series S – 1,219 (52,218) New 2DS LL (including 2DS) – 365 (1,177,353) PlayStation 4 – 188 (7,818,813) PlayStation 5 Digital Edition – 173 (188,845)

PlayStation 5 si conferma ancora una volta come la console next-gen più in voga in Giappone, ma da segnalare la risalita di Xbox Series X che vende un quantitativo di unità di molto superiori rispetto a sette giorni fa, possibilmente per via di un restock da parte di Microsoft sul mercato orientale.