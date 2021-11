Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendete: guida alle Lastre leggendarie

I remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente ci riportano nella regione di Sinnoh, sfondo delle avventure della quarta generazione Pokémon. Oltre ai 150 mostri specifici di questo territorio, tornano anche alcuni leggendari dei giochi precedenti: ecco come catturarli.

I Pokémon leggendari delle generazioni passate sono tutti disponibili nel Parco Rosa Rugosa, un'area esclusiva che sbloccherete dopo aver battuta la Lega Pokémon. In questo spazio è possibile incontrare creature uniche evocandole tramite specifiche lastre, ottenibili dopo averle scambiate con i Frammenti Misteriosi nello stesso Parco. I Frammenti sono una valuta accumulabile scavando alla ricerca di fossili e pietre. Prima di proseguire nella lettura, vi ricordiamo che la nostra recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi rivelerà tutti i segreti e le qualità di queste riedizioni.

Tutte le Lastre dei Pokémon leggendari

Lastra Kanto: Moltres, Zapdos, Articuno (solo in Perla Splendente)

Lastra immersione: Lugia (solo in Perla Splendente)

Lastra Jotho: Entei, Raikou, Suicune (solo in Diamante Lucente)

Lastra Arcobaleno: Ho-oh (solo in Diamante Lucente)

Lastra genoma: Mewtwo

Lastra stratosferica: Rayquaza

Lastra scoperta: Regice, Registeel, Regirock

Lastra anima: Latios, Latias

Lastra oceanica: Kyogre

Lastra tettonica: Groudon

Lastra distorsione: Giratina

Una volta ottenuti gli oggetti, dovrete posizionarli in apposite stanze all'interno del Parco Rosa Rugosa, che fungerà così da arena per i combattimenti con queste creature: ricordate perciò di preparare la vostra squadra prima di avviare la sequenza di evocazione. Se invece volete sapere come catturare un altro mostro tascabile particolarmente raro, ecco come ottenere Eevee in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.