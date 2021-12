Pokémon Diamante e Perla, 3 GB di aggiornamento: arriva un gameplay 'più piacevole'

Mentre la community continua a mettere a segno speedrun di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sempre più notevoli, prosegue il supporto post lancio ai due remake.

Il team di sviluppo di ILCA ha infatti appena pubblicato l'aggiornamento 1.1.2, ora disponibile per il download su Nintendo Switch. Con la patch, gli autori introducono alcune limature all'esperienza, grazie alle quali, si legge nelle note, il gameplay risulterà complessivamente "più piacevole". L'update provvede inoltre a risolvere alcuni bug particolarmente invalidanti, dedicandosi soprattutto agli imprevisti in grado di interrompere la progressione all'interno dei due titoli.

Per procedere con l'installazione dell'aggiornamento 1.1.2 di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i giocatori dovranno accertarsi di avere almeno 3 GB circa di spazio libero disponibile sulla propria Nintendo Switch. Segnaliamo inoltre che, per gli Allenatori che desiderano usufruire della funzionalità online dei due giochi, l'aggiornamento 1.1.2 di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente è obbligatorio.



Già disponibile per il download su Nintendo Switch, la nuova patch segna un nuovo passo per il supporto post lancio offerte ai titoli di casa ILCA. Una volta installato l'update, i giocatori potranno tornare a dedicarsi alle attività dei remake, tra le quali la caccia ai Pokémon Cromatici in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.