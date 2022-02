Pokémon Diamante e Perla, arriva il Professor Oak: come sbloccare la nuova missione

In un Pokémon Day 2022 ricco di sorprese, anche Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono pronti ad accogliere un nuovo e inaspettato contenuto gratuito.

Durante il Pokémon Presents che ha ospitato l'annuncio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Game Freak ha infatti confermato la pubblicazione di un nuovo contenuto destinato alla coppia di Remake. Disponibile in maniera completamente gratuita per tutti i possessori dei titoli, quest'ultimo introduce in Diamante Lucente e Perla Splendente uno dei personaggi più amati dell'intera serie: il Professor Oak! Il veterano degli studi sui Pocket Monster è ovviamente pronto a proporvi una nuova missione.

Per avervi accesso, è sufficiente accedere alla funzione Dono Segreto dei Remake, sulla propria Nintendo Switch. Selezionando l'opzione "Tramite Internet", gli Allenatori possono riscattare il nuovo oggetto "Lettera Oak". Una volta che ottenuto l'item, gli Allenatori dovranno recarsi al Percorso 224, dove troveranno il Professor Oak ad attenderli. Da qui, partirà una missione volta a risolvere un mistero riguardante una roccia simile ad un reperto della regione di Kanto. Durante l'incarico in compagnia del professore, gli Allenatori vedranno apparire il Pokémon Misterioso Shaymin.



Per poter incontrare Shaymin in gioco e cercare di aggiungerlo alla propria squadra, è però necessario aver conquistato la Lega Pokémon di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente e aver fatto così ingresso nella Sala d'Onore. Sarà inoltre necessario aver ricevuto il Pokédex Nazionale, dopo aver parlato con il Professor Rowan e aver completato il Pokédex di Sinnoh.​ Game Freak conferma che sarà possibile catturare un solo Shaymin per ogni partita salvata.​ Si ricorda inoltre che il Pokémon Misterioso può tramutarsi in Shaymin Forma Cielo grazie all'utilizzo dei fiori di Gracidea.



Come nel caso dei nuovi strumenti omaggio in Leggende Pokémon: Arceus, anche lo strumento Lettera Oak potrà essere ottenuto in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente solamente per un periodo di tempo limitato. In questo caso, la scadenza è fissata per le ore 14:59 (UTC) di domenica 27 marzo 2022.